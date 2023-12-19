Из Челябинской области готовят к депортации 101 мигранта. Сегодня, 19 декабря, выдворили за пределы России жителя одной из бывших союзных республик, освободившегося из колонии. Он получил срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, сообщает ГУ МВД по Челябинской области.
В центре временного содержания иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства находится 101 человек. В отношении их суд принял решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации.
«Административное выдворение представляет собой принудительное и контролируемое перемещение иностранных граждан через Государственную границу Российской Федерации за ее пределы», — отметили в ведомстве.
Добавим, что в Челябинске будут судить группу из шести местных жителей, которые организовали незаконное проживание на территории города почти 150 мигрантов. Уголовное дело по статье 322.1 УК РФ направлено на рассмотрение в Тракторозаводский районный суд.
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