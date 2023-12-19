Более 100 мигрантов депортируют из Челябинской области

Одним из них является бывший заключенный

«Административное выдворение представляет собой принудительное и контролируемое перемещение иностранных граждан через Государственную границу Российской Федерации за ее пределы»,

— отметили в ведомстве.