Более 100 человек тушат лесной пожар в Челябинской области

Огонь распространился на площади 140 га

В Аргаяшском районе Челябинской области спасатели второй день тушат лесной пожар, который уже распространился на площади 140 гектаров. В ликвидации задействовано более 100 человек и 23 единицы техники, сообщили 4 июня в пресс-центре Поисково-спасательной службы региона.

Пожар начался 3 июня около поселка Бижеляк. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось на значительной площади. Участок опахали с севера, запада и юга, но из-за сильного ветра огонь забросило на верхушки деревьев. Спасатели быстро ликвидировали пламя и не позволили ему распространиться дальше.

«По состоянию на 4 июня открытых очагов горения нет, но продолжается тление на отдельных участках. Спасатели следят за тем, чтоб пламя не переходило через опашку, расчищают и проливают тлеющие участки и продолжают работы по ликвидации оставшихся очагов»,— уточнили в ведомстве.

На месте работают более 100 человек из числа пожарной охраны, МЧС, спасателей, сотрудников ГУ лесами и волонтеров.

Лесной пожар возник накануне и в Миассе около поселка Северные Печи. Возгорание локализовано, сейчас там тлеют хвойная подстилка и камыш.