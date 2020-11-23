Более 10 миллионов рублей похитил у граждан мошенник из Магнитогорска

Он «продавал» квартиры и автомобили.

Ловкий и очень хитрый мошенник в Магнитогорске при помощи социального взаимодействия сумел украсть у местных жителей очень большую сумму — более 10 миллионов рублей.

Он предлагал жителям Магнитогорска посмотреть и выбрать недвижимость в строящихся посёлках города, а также автомобили в автосалонах. После этого он убеждал жертв в том, что через своих знакомых в определённых отраслях он может снизить стоимость выбранного. На такую «акцию невиданной щедрости» попались несколько человек, которые передавали мошеннику деньги в размере от 250 тысяч до 3,6 миллиона рублей. И их не смущало, что юридические договоры на передачу денежных средств не составлялись.

«В ходе следствия указанному лицу предъявлено обвинение по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Максимальная санкция данных частей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести и десяти лет», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

К слову, ранее 32-летний мошенник не был судим. На период проведения следственных действий обвиняемому избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас его судьбу будет решать суд.