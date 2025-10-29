Более 1 кг марихуаны изъяли полицейские у жителя Кусы

Мужчина выращивал «дурман‑траву» прямо на своем приусадебном участке

В Кусинском районе полицейские изъяли из незаконного оборота более килограмма наркотического средства. Сорокапятилетний местный житель устроил нелегальную плантацию прямо на своем приусадебном участке.

«Подозреваемый культивировал в огороде коноплю, что было подтверждено судебно-экспертным исследованием», — рассказали в полиции.

Задержанного доставили в отдел полиции для разбирательства. В ходе опроса он признал свою вину и сообщил, что знал о психотропных свойствах растения и о запрете его оборота на территории России, но выращивал и хранил наркотик для личного потребления.

По факту правонарушения Следственным отделением ОМВД России по Кусинскому муниципальному району возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотических средств. Мужчине может грозить до 10 лет заключения.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.