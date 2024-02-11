Более 1,4 млн рублей штрафов взыскали с иностранцев в Челябинской области

В регионе продолжается профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант»

С начала 2024 года полицейские Челябинской области выписали сотни штрафов нарушителям миграционного законодательства. Уже взыскано более 1,4 миллиона рублей. Тех, кто уклоняется от уплаты, привлекают к ответственности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«В отношении трех граждан, уклонившихся от уплаты штрафов, составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. В службу судебных приставов региона направлено 80 постановлений по делам об административных правонарушениях для применения мер принудительного взыскания на общую сумму почти 160 тысяч рублей»,— уточнили в ведомстве.

78 иностранцам, уклонившимся от уплаты штрафов, запретили въезд в Россию до тех пор, пока они не выплатят все в полном объеме.