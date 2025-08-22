Более 1,3 млн долларов взыскал Челябинский арбитражный суд с китайской компании

Она получила предоплату на поставку промышленного оборудования, но не смогла доказать его ввоз в Россию

Арбитражный суд Челябинской области рассмотрел иск Челябинской таможни к компании «Колорит-М» по поводу контракта на закупку промышленного оборудования, станков и комплектующих в Китае. Документ признали ничтожным. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.



Помимо компании «Колорит-М», у которой, к слову, даже нет офиса, в ответчиках значится китайская фирма Tianjin Yunjietong Import and Export Trading Co.Ltd. Челябинская компания заключила контракт с Китаем, произвела оплату. Однако таможня не получила деклараций о ввозе этого товара в РФ.



Арбитражный суд Челябинской области взыскал 1,344 миллиона долларов в доход государства с китайской компании. Челябинская фирма должна оплатить пошлину размером в шесть тысяч рублей. Более того, в отношении местной компании возбуждено 15 административных дел.