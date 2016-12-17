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Почти 500 тысяч бутылок «Боярышника» изъяли полицейские на Южном Урале

Почти 500 тысяч бутылок «Боярышника» изъяли полицейские на Южном Урале
Магнитогорск , Челябинск , торговля , Боярышник
23.12.2016 16:41:17
Почти 500 тысяч бутылок «Боярышника» изъяли полицейские на Южном Урале
Почти 500 тысяч бутылок «Боярышника» изъяли полицейские на Южном Урале
Почти 500 тысяч бутылок «Боярышника» изъяли полицейские на Южном Урале
Почти 500 тысяч бутылок «Боярышника» изъяли полицейские на Южном Урале

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Время новостей от 22.12.2016

Время новостей от 22.12.2016

22 Декабря 2016, 18:30

Жидкость находилась в свободной продаже.

После трагедии в Иркутске, где от употребления настойки «Боярышника» скончалось 64 человека, южноуральские полицейские проверили объекты розничной торговли Челябинска и Магнитогорска. Из торговых сетей изъяты сотни тысяч флаконов с «Боярышником» и прочими подобными средствами. Они продавались под видом бытовых или косметических веществ.

Полицейские изъяли из розничной торговли больше 437 тысяч флаконов со спиртосодержащими веществами, не предназначенными для употребления вовнутрь. Рейды прошли в двух крупнейших городах Челябинской области. Обнаруженные средства направлены на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении виновных лиц к уголовной ответственности.

— Полицейскими изъято свыше 437 тысяч единиц спиртосодержащей продукции: «Настойка боярышника», лосьонов «Огуречный», «Крапива», «Хлебный», «Перцовый тоник», которые реализовывались под видом лекарственных, косметических и бытовых средств. Изъятая в ходе мероприятия продукция направлена для проведения экспертизы с целью установления соответствия ГОСТу,— сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, что сотрудниками руководителями аптечных сетей и рынков Челябинска проведены профилактические беседы в целях предупреждения реализации контрафактной спиртосодержащей продукции.

Фото: 74.мвд.рф

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