Почти 500 тысяч бутылок «Боярышника» изъяли полицейские на Южном Урале

Жидкость находилась в свободной продаже.
После трагедии в Иркутске, где от употребления настойки «Боярышника» скончалось 64 человека, южноуральские полицейские проверили объекты розничной торговли Челябинска и Магнитогорска. Из торговых сетей изъяты сотни тысяч флаконов с «Боярышником» и прочими подобными средствами. Они продавались под видом бытовых или косметических веществ.
Полицейские изъяли из розничной торговли больше 437 тысяч флаконов со спиртосодержащими веществами, не предназначенными для употребления вовнутрь. Рейды прошли в двух крупнейших городах Челябинской области. Обнаруженные средства направлены на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении виновных лиц к уголовной ответственности.
— Полицейскими изъято свыше 437 тысяч единиц спиртосодержащей продукции: «Настойка боярышника», лосьонов «Огуречный», «Крапива», «Хлебный», «Перцовый тоник», которые реализовывались под видом лекарственных, косметических и бытовых средств. Изъятая в ходе мероприятия продукция направлена для проведения экспертизы с целью установления соответствия ГОСТу,— сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.
Отметим, что сотрудниками руководителями аптечных сетей и рынков Челябинска проведены профилактические беседы в целях предупреждения реализации контрафактной спиртосодержащей продукции.
Фото: 74.мвд.рф