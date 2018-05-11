Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.52 -0.49 74.18 -0.86
Челябинск
сейчас
 
+12 °C
завтра
 
+13 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Элитный внедорожник «разули» в центре Челябинска

Элитный внедорожник «разули» в центре Челябинска

Иномарку видеоблогер пригнал из автосалона для тест-драйва.
сегодня в 13:45
  |  Происшествия

Тест-драйв внедорожника «БМВ» влетел челябинцу Максиму Новикову в копеечку. Молодой человек взял автомобиль в салоне, чтобы снять видео для своего блога. Вернуть машину в целости и сохранности он не успел. В ночь после Дня Победы «немец» остался без колес. Неизвестные «разули» машину в самом центре города.

Пришли после салюта в 23:00, колеса на машине были, в 7:30 утра увидели ее уже без колес. Поставили во дворе, так как дороги были перекрыты, и не было возможности поставить на парковку. И на газоне тоже по причине того, что мест не было, она бы просто физически не влезла прямо. — пояснил сайту «Первый областной» Максим Новиков.

По договору, который был заключен с автосалоном, теперь он должен возместить ущерб. Точная сумма пока устанавливается, но, по предварительным подсчетам, молодому человеку придется заплатить более 300 тысяч рублей. Челябинец признается, что надеется на «льготные условия»: своей вины в случившемся он не видит.

Видеоблогер уже не впервые берет автомобили для тест-драйва и снимает ролики на свой ютуб-канал. Раньше он устраивал заезды на «БМВ ИКС 2» и «ИКС 4» и никогда не сталкивался ни с чем подобным. По его словам, удивились происшествию и в автосалоне, однако оперативно отреагировали и привезли новые колеса.

Представители организации подтвердили сайту «Первый областной», что действительно передавали автомобиль челябинцу. От более подробных комментариев в автосалоне отказались.

Обращение оперативно поступило в полицию. На место выезжали правоохранители.

По данному факту поступило обращение. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведется поиск лиц, причастных к правонарушению. — сообщили в УМВД Челябинска.

Свидетелей произошедшего челябинец пока не нашел.

В мире
Обнаружен новый способ кражи данных с iPhone
20.04.2018
Обнаружен новый способ кражи данных с iPhone
Общество
Кражу из микрофинансовой организации раскрыли по следам обуви
16.04.2018
Кражу из микрофинансовой организации раскрыли по следам обуви
Общество
Полицейские Магнитогорска задержали подозреваемого в онлайн-краже
13.04.2018
Полицейские Магнитогорска задержали подозреваемого в онлайн-краже
Происшествия
Смуглую подозреваемую в краже ищут в Челябинской области
11.04.2018
Смуглую подозреваемую в краже ищут в Челябинской области
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Спорт
«Крашер» завершит год боем в Екатеринбурге
сегодня в 17:49
«Крашер» завершит год боем в Екатеринбурге
Происшествия
Неизвестный расстрелял собак на территории электродного завода в Челябинске
сегодня в 17:43
Неизвестный расстрелял собак на территории электродного завода в Челябинске
Общество
Возле челябинского цирка закрыли движение на полтора месяца
сегодня в 17:29
Возле челябинского цирка закрыли движение на полтора месяца
Общество
Магазин разливного пива в Челябинске «украл» оформление фасада у конкурентов
сегодня в 17:24
Магазин разливного пива в Челябинске «украл» оформление фасада у конкурентов
Хоккей
Данис Зарипов рассказал, что хочет привезти в Челябинск Кубок Гагарина
сегодня в 16:45
Данис Зарипов рассказал, что хочет привезти в Челябинск Кубок Гагарина
Общество
Челябинск прошлого и будущего в 3D показали горожанам на строительном форуме
сегодня в 16:31
Челябинск прошлого и будущего в 3D показали горожанам на строительном форуме
Общество
Жестокое убийство беспомощной косули переросло в уголовное дело
сегодня в 16:17
Жестокое убийство беспомощной косули переросло в уголовное дело
Происшествия
Пожар в садовом домике унес жизнь 45-летнего мужчины
сегодня в 15:54
Пожар в садовом домике унес жизнь 45-летнего мужчины
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6