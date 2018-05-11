/ Элитный внедорожник «разули» в центре Челябинска

Иномарку видеоблогер пригнал из автосалона для тест-драйва.

Тест-драйв внедорожника «БМВ» влетел челябинцу Максиму Новикову в копеечку. Молодой человек взял автомобиль в салоне, чтобы снять видео для своего блога. Вернуть машину в целости и сохранности он не успел. В ночь после Дня Победы «немец» остался без колес. Неизвестные «разули» машину в самом центре города.

Пришли после салюта в 23:00, колеса на машине были, в 7:30 утра увидели ее уже без колес. Поставили во дворе, так как дороги были перекрыты, и не было возможности поставить на парковку. И на газоне тоже по причине того, что мест не было, она бы просто физически не влезла прямо. — пояснил сайту «Первый областной» Максим Новиков.

По договору, который был заключен с автосалоном, теперь он должен возместить ущерб. Точная сумма пока устанавливается, но, по предварительным подсчетам, молодому человеку придется заплатить более 300 тысяч рублей. Челябинец признается, что надеется на «льготные условия»: своей вины в случившемся он не видит.

Видеоблогер уже не впервые берет автомобили для тест-драйва и снимает ролики на свой ютуб-канал. Раньше он устраивал заезды на «БМВ ИКС 2» и «ИКС 4» и никогда не сталкивался ни с чем подобным. По его словам, удивились происшествию и в автосалоне, однако оперативно отреагировали и привезли новые колеса.

Представители организации подтвердили сайту «Первый областной», что действительно передавали автомобиль челябинцу. От более подробных комментариев в автосалоне отказались.

Обращение оперативно поступило в полицию. На место выезжали правоохранители.

По данному факту поступило обращение. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведется поиск лиц, причастных к правонарушению. — сообщили в УМВД Челябинска.

Свидетелей произошедшего челябинец пока не нашел.