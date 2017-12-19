/ У погибшего в «БМВ» автомобилиста исчезла крупная сумма денег

Родственники предполагают, что купюры присвоили нечестные свидетели аварии.

Почти месяц назад, 27 ноября, на трассе Кизильское-Бреды-КПП Мариинское перевернулся «БМВ». Водитель и его пассажирка погибли на месте. Как рассказали родственники автомобилиста, мужчина мог направляться к другу в Магнитогорск, а спутницу «подобрать», поскольку ранее они знакомы не были. Кроме того, у мужчины с собой была крупная сумма денег, которую потом не смогли отыскать.

Знакомый сказал, что видел аварию, но не стал останавливаться, не знал, что там мой сын. На месте ДТП ползали женщины, а рядом стояли легковые машины. Знакомый думал, что это родственники участников аварии. Возможно, они забрали 60 тысяч рублей. Нам не столько важно их вернуть, просто интересно, куда они ушли. А у сына моего осталось четыре ребенка, им бы отдали деньги. — рассказал сайту «Первый областной» отец погибшего Владимир Семенов.



Также мужчина сообщил, что неисправность автомобиля не могла быть причиной аварии. Его сын сам собирал машину. На трассе не осталось никаких следов, которые бы сообщили о проблемах с автомобилем. Отец погибшего уверен: сын и его спутница могли остаться в живых, если бы не условия на дороге.

Дорожники нагребли земли, и там вдоль трассы валун огромный. И машина, как ушла, в валун бампером ткнулась и перевернулась через лобовое стекло, полетела с переворотом через капот. Не было бы валуна — ничего бы с ними не было. Но увы. А читать комментарии очень обидно. Он отличный водитель, но что произошло, понять сами не можем. — продолжил Владимир Семенов.

В обстоятельствах и причинах автоаварии продолжают разбираться сотрудники ГИБДД.



Напомним, 27 ноября в Брединском районе перевернулся автомобиль. 36-летний водитель и его спутница погибли. Установлено, что мужчина не справился с управлением, затем машину повело, и она опрокинулась в кювет. Автомобиль застрял в кустарнике, растущем неподалеку от дороги.