Блогер-путешественник опровергла информацию о бедствии в Тихом океане

Марина Клочкова вместе с семьей отправилась в кругосветку

Блогер-путешественник из Златоуста Марина Клочкова вместе с мужем и детьми в сентябре отправилась в кругосветное путешествие на яхте. Накануне в СМИ появилось сообщение о том, что судно, на котором находятся туристы, терпит бедствие в открытом океане.

«Вниманию СМИ: нас не надо спасать! Мы проснулись знаменитыми. Видимо, кто-то из сердобольных подписчиков после поста Все, что нужно знать об экстренной остановке emergency stop. Или зомби-апокалипсис на острове Рождества призвал Федора и Оскара Конюховых помочь нашему спасению», — написал Марина Клочкова в своей группе о путешествиях в социальной сети.

Семья ушла пересекать океан в сентябре, покинув Австралию, в которой они прожили полтора года.