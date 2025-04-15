Бизнесмена отправили в СИЗО по делу о хищении миллиардов рублей при реконструкции аэропорта Магнитогорска

Оперативное сопровождение дела осуществляет ФСБ России

Суд в Уфе арестовал главу строительной компании «АльмакорГруп» Алексея Афонского, сообщили в СУ СКР по Республике Башкортостан.

По версии следствия, компания получила 6,6 млрд рублей госконтракта на модернизацию аэропорта Магнитогорска (территориально находится в Абзелиловском районе Башкортостана).

Следствие считает, что после получения первого транша более чем в 6,1 млрд рублей компания представила фальсифицированные отчеты о проделанной работе. В результате выявленных нарушений контракт был расторгнут. По версии следствия, руководитель компании присвоил значительную часть выделенных средств.

Напомним, аэропорт Магнитогорска закрыли на реконструкцию 1 июня 2023 года.