Бизнесмена осудили по делу о взятке беговой дорожкой экс‑мэру Троицка

Предприниматель получил условный срок и штраф

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор бизнесмену Дмитрию Виноградову. Его признали виновным в даче взятки (часть 3 статьи 291 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Суд установил, что весной 2020 года подсудимый передал уже бывшему мэру Троицка Александру Виноградову взятку беговой дорожкой стоимостью 126 тысяч рублей за ускоренное разрешение на строительство магазина.

«Суд приговорил виновного к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере трехкратной суммы взятки в сумме 378 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре Челябинской области.

Сам Александр Виноградов сейчас находится в СИЗО.