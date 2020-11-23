Бизнесмен из Южноуральска полгода не платил зарплату своим сотрудникам

Уголовное дело направлено в суд.

Директора фирмы из Южноуральска будут судить за невыплату зарплаты и сокрытие денег в целях уклонения от налогов. Уголовное дело в отношении мужчины уже направлено в суд.



Всего, по данным следствия, в период с сентября 2019 по февраль 2020 года обвиняемый не выплатил зарплату 24 сотрудникам несмотря на возможность сделать это. В итоге общая сумма долга составила 3,3 миллиона рублей.

«Также в указанный период времени обвиняемый, достоверно зная о том, что налоговыми органами вынесены решения о взыскании с организации недоимки по налогам и выставлены инкассовые поручения на бесспорное взыскание и перечисление в бюджет 175 миллионов рублей в качестве налогов, сокрыл денежные средства организации, на которые должно было быть наложено взыскание, перечислив денежные средства в сумме 60 миллионов рублей через счета контрагентов»,— рассказали «Первому областному» в СУ СКР по Челябинской области.

В итоге мужчину обвиняют в преступлениях по части 2 статьи 145.1 («Невыплата заработной платы») и части 2 статьи 199.2 («Сокрытие денежных средств или имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов»). Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.



Отметим, в рамках расследования дела задолженность по зарплате погашена в полном объеме. Для уплаты налогов в бюджет следователем СК наложен арест на имущество предприятия.