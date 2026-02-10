Бизнесмен заплатит штраф за Чебурашку на вафельных картинках

Использование героев советских мультфильмов стало поводом для обращения в суд

Арбитражный суд Брянска обязал местного предпринимателя выплатить компенсацию киностудии «Союзмультфильм», сообщает riastrela.ru. Бизнесмен нарушил права студии, продавая вафельные картинки с известными мультипликационными героями.

На одном из крупных маркетплейсов предприниматель продавал изделия для тортов. На этих вафельных картинках размещались изображения Крокодила Гены, Чебурашки и Шапокляк. Правообладателем персонажей является киностудия «Союзмультфильм».

Студия не передавала бизнесмену исключительных прав на использование этих образов. Досудебные попытки урегулировать конфликт не принесли результата.

Суд установил факт реализации контрафактной продукции. При этом предприниматель не оспорил это нарушение и не предоставил суду доказательств законного использования товарных знаков.

Учитывая, что нарушение совершено впервые, суд снизил размер компенсации. Общая сумма взыскания составила шестьдесят тысяч рублей. Средства распределили в равных долях между киностудией и одноименным обществом с ограниченной ответственностью.