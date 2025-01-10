Бизнесмен пойдет под суд по делу о взятке главе Троицка

На имущество Дмитрия Виноградова наложен арест

В Центральный районный суд Челябинска передано дело бизнесмена Дмитрия Виноградова. Его обвиняют в даче взятки беговой дорожкой мэру Троицка Александру Виноградову (статья 291 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, обвиняемый через посредника передал беговую дорожку стоимостью 126 тысяч рублей за беспрепятственное получение разрешения на строительство магазина на улице Дерибаса в Троицке.

Обвиняемый заключил с прокурором досудебное соглашение.

«На имущество обвиняемого — автомобиль „Лексус“ LX570 2020 года выпуска стоимостью свыше 8 миллионов рублей — наложен арест», — рассказали в прокуратуре.

Ранее в Челябинске вынесли приговор подруге Дмитрия Виноградова. Полина Иосифова получила реальный срок за покушение на убийство бизнесмена Бориса Спиридонова, который, по версии следствия, и был посредником при передаче взятки.