Бизнесмен похитил 2 млн рублей, сэкономленных на строительном мусоре, в Магнитогорске

Представителю стройфирмы вменяется мошенничество в крупном размере

В Магнитогорске перед судом предстанет представитель строительной организации, обвиняемый в мошенничестве. Обвиняемый совершил хищение бюджетных денежных средств на сумму более 2,1 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, фигуранта выявили и задержали оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городской полиции во взаимодействии с региональным следственным управлением.

«Установлено, что в августе-сентябре 2024 года, ремонтируя асфальтовое покрытие на территории городского лицея, представитель ООО „Жилдорстрой“ предоставлял подложные документы, подтверждающие утилизацию строительного мусора в завышенном объеме. Таким образом, он похитил более 2,1 миллиона рублей и теперь обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере», — рассказали в ведомстве.

По материалам полиции СУ СКР по Челябинской области было возбуждено и расследовано уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Добавим, в ходе следствия обвиняемый полностью возместил ущерб, причиненный МКУ «УКС» города.