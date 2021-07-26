Бизнесмен из Миасса попал под суд за отмывание денег на поставке индеек

По версии следствия, предприниматель обманул в том числе два иностранных предприятия

Миасский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного предпринимателя, обвиняемого полицией в мошенничестве и легализации денег. Под статьи попал руководитель коммерческой организации, специализирующейся на поставке продуктов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.



По данным регионального ГУ МВД, бизнесмен обвиняется по части 6 статьи 159 и части 2 статьи 174.1 УК РФ — в мошенничестве и отмывании полученных преступным путем денежных средств. По версии следствия, 42-летний руководитель коммерческой компании заключил договоры на поставку своей продукции с индивидуальным предпринимателем и юридическими лицами, в том числе двумя — из ближнего зарубежья. В Миасском суде Первому областному информагентству уточнили, что речь шла о поставках мяса индейки.

После получения денег свои обязательства обвиняемый не выполнил, полученных средства он использовал для крупных покупок и при совершении финансовых операций. Сумму ущерба, понесенного контрагентами, в полиции оценивают в 3,3 миллиона рублей.