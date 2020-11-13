Безработный из Коелги хранил коноплю в подвале

Полицейские изъяли у него более двух килограммов наркотика.

Более двух килограммов конопли изъяли у жителя Еткульского района полицейские. Наркотик был найдено в Коелге у ранее не судимого 40-летнего мужчины. 2 142 грамма дикорастущей конопли он хранил в подвале многоквартирного дома для собственного потребления.



«По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации („Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов“)»,— пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По данной статье мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.