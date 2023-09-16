Безработный челябинец похитил зеркала с 13 дорогих автомобилей

Сумма ущерба превысила миллион рублей

В Челябинске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже зеркал с дорогих автомобилей. Похищенное он сбывал жителям Екатеринбурга через интернет. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело, сообщили 16 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию с заявлениями о краже зеркал обратились 13 жителей Северо-Запада. Они сообщили, что их автомобили были припаркованы во дворах многоэтажных домов. Утром они обнаружили, что зеркала с машин сняты. Ущерб они оценили в 1,3 миллиона рублей.

Работая по заявлениям, полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый безработный 46-летний челябинец. Правоохранители изъяли у него зеркала, снятые с трех автомобилей. Остальные мужчина успел продать, а вырученные деньги потратить.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Кража».