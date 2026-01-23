Бездомная собака укусила челябинку за ногу в Металлургическом районе

Женщине понадобилась медицинская помощь и долгая реабилитация

В Металлургическом районе Челябинска бездомная собака укусила женщину за ногу. Пострадавшей понадобилась помощь врача и долгая реабилитация, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По сообщениям СМИ, инцидент случился около одного из домов на Румянцева. Установлено, что собаки свободно бегают по улицам, потому что районная администрация не принимает мер к организации отлова.

Возбуждено уголовное дело по статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья людей. Следователи проводят проверки, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, в декабре стая бродячих собак набросились на домашнюю любимицу жительницы ЖК «Башня Свободы».