Бетонная плита упала перед домом в Челябинске

Происшествием заинтересовалась прокуратура

С дома № 86 на Комсомольском проспекте среди бела дня упала бетонная плита. Падение зафиксировала камера видеонаблюдения.

Место происшествия проверила прокуратура Курчатовского района города Челябинска. Часть фасада с поврежденным плитой асфальтом оцепили. Здание обследуют на наличие других незакрепленных фрагментов. О них сообщают жители дома в социальных сетях.

Управляющая организация дома теперь попала в поле зрения правоохранительных органов. Правильно ли УК занималась содержанием общедомового имущества, оценит прокуратура.