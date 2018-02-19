/ Бесправник за рулем «девятки» разбился насмерть о мемориал в Карабаше

Два человека госпитализированы.

Накануне ночью на Южном Урале произошла смертельная авария. 37-летний водитель погиб в Карабаше, не справившись с управлением. «Девятка» врезалась в стену мемориального комплекса. Вместе с водителем в салоне ВАЗа находились пассажиры, двое из которых пострадали. Их с травмами разной степени тяжести госпитализировали.

В ночное время 19 февраля в городе Карабаш на улице Освобождение Урала вблизи дома № 1, местный житель 1980 года рождения, не имея права управления транспортными средствами, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-21093, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте. Пассажиры 1989 и 1986 годов рождения, жители города Карабаш, госпитализированы с телесными повреждениями. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

