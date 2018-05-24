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/ Мотоциклист-бесправник погиб под колесами грузовика на «встречке»

Мотоциклист-бесправник погиб под колесами грузовика на «встречке»

Двухколесный транспорт превратился в груду металла.
сегодня в 18:18
  |  Происшествия

Трагедия произошла сегодня ночью, 24 мая, в Красноармейском районе. На автодороге Миасс-Шадринск разбился мотоциклист. Он оказался на «встречке», где в это время ехал грузовой МАЗ. Шансов избежать столкновения у участников дорожного движения не было. После столкновения мотоцикл превратился в груду металла. Его водителю помочь не удалось.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла, 31-летний житель села Усольцево Красноармейского района, от полученных травм скончался на месте. Сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель мотоцикла не имел права на управление транспортным средством. — рассказали сайту «Первый областной» в УГИБДД по Челябинской области.

В Госавтоинспекции пояснили, что почти год назад мужчина решил проехаться на мотоцикле в нетрезвом виде, но был остановлен сотрудниками ДПС. Водительских прав его лишили.

В обстоятельствах и причинах ДТП продолжают разбираться сотрудники ГИБДД. По факту случившегося организована проверка.

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