/ Сбила ребенка и скрылась. Бесправница в Челябинской области пойдет под суд

Женщина уже выплатила пострадавшему ребенку 300 тысяч рублей.

27-летняя жительница села Бродокалмак сбила 14-летнего ребенка и скрылась с места аварии. Ранее ее лишили права управления автомобилем, но это не помешало нарушительнице сесть за руль. 19 сентября прошлого года, находясь за рулем, она наклонилась, чтобы поднять упавший перед передним пассажирским сидением сотовый телефон, и выехала на левую обочину встречного движения. Там под колеса ее ВАЗ-21061 и попал 14-летний подросток.



Вскоре нарушительницу задержали сотрудники полиции. Мальчика госпитализировали с черепно-мозговой травмой с сотрясением головного мозга и тупой травмой грудной клетки.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Прокуратура Красноармейского района утвердила обвинительное заключение.

Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Красноармейский районный суд Челябинской области. — рассказали в региональной прокуратуре.

Окончательное решение по этому вопросу примет суд. Известно, что у обвиняемой есть маленькой ребенок. Пострадавшему она возместила моральный вред.

