Беременная женщина пострадала на пожаре в торговом центре в Челябинской области

Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего

Сегодня утром, 18 декабря, в Снежинске Челябинской области в торговом комплексе «Универмаг» произошел пожар на третьем этаже. Огонь распространился на площади 400 квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, в результате пострадал один человек.

Из здания самостоятельно эвакуировались 68 посетителей. Еще пятерых пожарные спасли из опасной зоны, используя специальные спасательные комплекты. Причины пожара устанавливаются.

Как сообщили в пожарной охране города, в результате ЧП пострадала беременная женщина. Сейчас она находится в приемном покое городской больницы.

Всего на месте ЧП работали 57 человек, семь автоцистерн и две автолестницы.

Прокуратура Снежинска организовала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности в торговом центре. Также будет дана оценка действиям уполномоченных контрольно-надзорных органов, в том числе по принятию необходимых мер по недопущению возгораний, обеспечению безопасности эксплуатации объекта с массовым пребыванием людей.