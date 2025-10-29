Бензовоз загорелся на автозаправке в Челябинске

Пострадал сотрудник АЗС, он госпитализирован

В Челябинске устанавливаются обстоятельства возгорания бензовоза на автозаправочной станции по улице Карусельной в Советском районе. Инцидент произошел утром в среду, 29 октября, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

«На тушение возгорания привлекались 12 человек и три единицы техники. Пожар оперативно был ликвидирован на площади 30 квадратных метров, распространения огня не допущено», — сообщили в ведомстве.

В результате ЧП пострадал работник АЗС, он был доставлен в медицинское учреждение.

Причину происшествия устанавливают сотрудники отделения дознания.