Бдительность сына помогла пенсионерке из Златоуста сохранить 2,5 миллиона рублей

Аферисты чуть не лишили 65‑летнюю женщину всех сбережений

В Златоусте 65-летняя женщина чудом избежала потери 2,5 миллиона рублей после многоходовой аферы мошенников, которые обзванивали ее под видом бывшего работодателя и сотрудников силовых структур, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Все началось со звонка от человека, чей голос был достоверно похож на голос заместителя гендиректора предприятия, где ранее работала пенсионерка. Мошенник сообщил о «проверке» из-за утечки информации и вовлек женщину в якобы секретное расследование. Вслед за ним на связь вышли лжеследователи и «специалисты Центробанка», которые в доверительной беседе выяснили размер ее накоплений и убедили установить на телефон шпионское приложение для доступа к счетам.

Реализовать план аферистам помешал взрослый сын пенсионерки. Услышав утром ее тревожный рассказ о ночных звонках, он сразу распознал классическую схему обмана и настоял на обращении в полицию, а не в банк.

«Я знала о схемах, но в тот момент не думала, что сама могу стать жертвой», — призналась позже женщина.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой. Полиция напоминает: если незнакомцы по телефону пытаются вас запугать — немедленно положите трубку и обратитесь за советом к близким или напрямую в правоохранительные органы.