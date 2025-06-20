Байкер сбил пенсионерку и врезался в здание в Коркино

Женщина-пешеход погибла, мотоциклист — в больнице

В Коркино устанавливаются обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием мотоциклиста. Сегодня, 20 июня, утром байкер сбил человека и врезался в здание на улице 30 лет ВЛКСМ, сообщают в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, около 10 часов утра 38-летний водитель мотоцикла Yamaha совершил наезд на 74-летнюю пенсионерку, которая пересекала проезжую часть в месте, не предназначенном для перехода.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, а байкер, после столкновения наехавший на стену, получил телесные повреждения и был госпитализирован.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции.