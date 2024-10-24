Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах.
Напомним, полицейские ОМВД России «Коркинский» установили личности двоих молодых людей, информацию о розыске которых распространяли ранее.
Причастность к преступлению одного из них не подтвердилась. С другим работают сотрудники следственных органов СУ СК России по Челябинской области.
В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение, решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в СУ СК РФ.