Бастрыкину представят доклад о расследовании убийства в Коркино

Расследование жительницы Коркино контролирует центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах.

Напомним, полицейские ОМВД России «Коркинский» установили личности двоих молодых людей, информацию о розыске которых распространяли ранее.

Причастность к преступлению одного из них не подтвердилась. С другим работают сотрудники следственных органов СУ СК России по Челябинской области.

В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение, решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в СУ СК РФ.