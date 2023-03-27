Бастрыкину доложат о расследовании ДТП с погибшими челябинскими подростками

В аварии погибли пять человек, в том числе четверо детей

Руководитель СУ СК региона Петр Решетников представит главе Следственного комитета Александру Бастрыкину подробный доклад о деле по дорожной аварии, в которой погибли пять человек. Как сообщили в СК РФ, речь идет о смертельном ДТП, произошедшем ночью в воскресенье, 26 марта, на 117-м километре трассы Челябинск — Троицк.

Тогда отечественная «десятка», управляемая 22-летней девушкой, столкнулась с фурой. В салоне ВАЗа также находились четверо подростков в возрасте 13—14 лет. Все, кто находился в салоне легковушки, погибли на месте от полученных травм. Ребята направлялись из поселка Ясные Поляны в село Карсы.

«В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. Председатель СК России А. И. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Челябинской области Решетникову П. Г. представить по данному факту подробный доклад», — сообщили в ведомстве.

Предварительно известно, что «десятка» могла выехать на полосу встречного движения, где и столкнулась с большегрузом. Судя по фото с места аварии, шансов выжить у тех, кто находился в отечественном седане, не было: машина оказалась раздавленной после удара. Следователи СК возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».