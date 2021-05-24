Бастрыкин запросил подробности расследования гибели ребенка под Челябинском

Глава СКР поручил оценить действия органов соцзащиты

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил подробности расследования уголовного дела по факту смерти двухлетнего мальчика в микрорайоне Вишневая Горка в Сосновском районе. Об этом сообщили в понедельник, 24 мая, в пресс-службе СКР.

«Председатель СК России поручил тщательным образом установить обстоятельства, причины и условия произошедшего, а также оценить действия (бездействие) работников социальных служб и органов опеки. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Утром 23 мая в квартире одного из домов микрорайона Вишневая Горка поселка Западного Сосновского района обнаружено тело двухлетнего мальчика с ожогами лица и тела. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).