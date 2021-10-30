Бастрыкин взял на контроль проверку челябинского медцентра, где обманывают пенсионеров

Пожилым людям ставят страшные диагнозы и предлагают дорогое лечение

Следственный комитет по Челябинской области начал проверку по факту обмана пенсионеров в одном из челябинских медицинских центров. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль, сообщили накануне, 29 октября, в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Известно, что сотрудники челябинского медицинского центра, предоставляющего услуги для пенсионеров, ставят им страшные диагнозы и обещают излечить от недугов с помощью дорогостоящей терапии. Кроме того, если пенсионеры отказываются из-за нехватки денег, они предлагают им взять кредит и начать лечение.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК РФ по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ходе проверочных действий»,— сообщили в ведомстве.

Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.