Бар в центре Челябинска незаконно продавал посетителям алкогольные напитки

Владельцу выписали штраф

В Челябинске полицейские обнаружили бар, в котором посетителям нелегально продавали спиртные напитки. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, на хозяина бара составили административный протокол.

Полицейские нагрянули в один из баров, расположенных на проспекте Ленина, в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок». Правоохранители изъяли 42 бутылки спиртных напитков, на которые отсутствовали сопроводительные документы. Кроме того, у бара не было лицензии на розничную продажу при оказании услуг общественного питания.

В отношении индивидуального предпринимателя — хозяина бара — составили административный протокол по части 2 статьи 14.17.1 КоАП РФ («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами»).