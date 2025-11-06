Банду вымогателей будут судить в Челябинске за похищение и истязание человека

На скамью подсудимых сядут девять мстителей из ближнего зарубежья

В Челябинске направлено в суд уголовное дело в отношении девяти членов организованной преступной группы, обвиняемых в похищении человека, вымогательстве и совершении иных преступлений, сообщает пресс-служба следственного управления СКР.

По данным следствия, в ОПГ объединились гости Челябинска в возрасте от 20 до 56 лет. Действуя из корыстных побуждений и мести, они выманили 22-летнего приезжего на парковку в Парковом, избили, затолкнули в автомобиль и увезли в дом на ЧМЗ, где незаконно удерживали двое суток.

«Применяя насилие, агрессоры заставили жертву удалить пароль с телефона, получили доступ к номерам родственников, после чего потребовали от отца потерпевшего 300 тысяч рублей и квартиру в Челябинске, угрожая в противном случае убить сына», — рассказали в ведомстве.

Благодаря слаженной работе следователей СКР, оперативников ГУ МВД и регионального УФСБ преступление было раскрыто в кратчайшие сроки, фигуранты были задержаны при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. В прокуратуре пояснили, что мстили обвиняемые за связь потерпевшего с их несовершеннолетней родственницей.

Участники банды обвиняются в похищении человека, нарушении тайны переписки, вымогательстве и истязании. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.