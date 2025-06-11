Банду организаторов азартных игр будут судить в Магнитогорске

На скамью подсудимых сядут 20 человек

В Магнитогорске передано в суд уголовное дело организации незаконной игорной деятельности. На скамье подсудимых окажутся 20 человек, которые более двух лет содержали три притона с игорным оборудованием, при этом маскировались под букмекеров, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по Челябинской области.

Установлено, что группа действовала с мая 2021 года по октябрь 2023-го.

«С использованием игрового оборудования вне игорной зоны, а также информационно-телекоммуникационных сетей и средств связи соучастники незаконно организовали и проводили азартные игры в помещениях, расположенных на территории Магнитогорска», — рассказали в ведомстве.

Притоны располагались в помещениях по улице Звенягина, 8а, проспекту К. Маркса, 164 и улице Чапаева, 18, уточнили в прокуратуре.

Совокупный доход от преступной деятельности превысил 9 миллионов рублей.

Преступление выявлено сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Магнитогорску.

В отношении 20 местных жителей было возбуждено дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). В ходе расследования следователь наложил арест на имущество фигурантов. В настоящее время материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.