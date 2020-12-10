Банда разбойников в течение 8 лет нападала на предпринимателей Челябинской области

Преступники похитили более 80 миллионов рублей.

Шестеро южноуральцев решили объединиться в одну банду, чтобы грабить предпринимателей. В течение 8 лет они в разном составе совершали преступления на территории Челябинской области.

По версии следствия, первое произошло в 2008 году. Тогда с применением оружия разбойники напали на предпринимателей и их сопровождающих, похитив у тех около 67 миллионов рублей.

Следующее преступление случилось в 2010 году. Тогда двое участников банды совершили убийство руководителя преступной группировки, задушив его веревкой и спрятав труп на кладбище деревни Алишева в Сосновском районе.

Через шесть лет, в 2016 году, преступники вновь напали на предпринимателей, похитив уже меньшую сумму — 16 миллионов рублей.

Всё награбленное участники делили между собой, а также на эти средства закупались боеприпасы и оружие, среди которых были автоматы, самодельные пистолеты и револьверы, винтовочные, промежуточные и пистолетные патроны различного калибра и другое огнестрельное оружие.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. Все преступники были задержаны, им предъявлено обвинение по нескольким статьям.

«Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ ("Участие в устойчивой вооруженной группе"), п.п. „а“, „б“ ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершённый организованной группой с применением оружия, в особо крупном размере"), ч. 2 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов"), п. „ж“, „к“ ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершённое группой лиц")», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Уголовные дела направлены в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу. Также в отношении двоих обвиняемых уголовные дела выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебных соглашений о сотрудничестве и ранее направлены в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.