Бабушка-инвалид погибла на пожаре в Челябинской области

Возгорание произошло в коридоре ее квартиры

В Нижнем Уфалее на улице Энгельса произошел пожар в квартире на пятом этаже. В результате погибла маломобильная пожилая женщина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Дым из квартиры заметили соседи женщины. Они сразу же вызвали пожарных. Спасатели проникли в помещение и обнаружили горение в коридоре у входных дверей. В комнате на кровати лежала маломобильная пожилая женщина без признаков жизни.

«Площадь пожара составила один квадратный метр, его причину устанавливают специалисты дознания»,— сообщили в ведомстве.

Эвакуация жильцов подъезда не проводилась.