Автовоз с иномарками опрокинулся от удара ПАЗа на трассе в Челябинской области

Госпитализированы оба водителя.

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ДТП с участием пассажирского автобуса и автовоза произошло вечером 21 июля на территории Красноармейского района. В результате столкновения перевернулся полуприцеп с иномарками, у ПАЗа повреждена передняя часть. Оба водителя пострадали.

«В 18.35 на 50 км автодороги Челябинск — Новосибирск 60-летний водитель, управляя автобусом ПАЗ на перекрестке неравнозначных дорог, при выезде со второстепенной на главную, не предоставил преимущество в сближении и совершил столкновение с автомобилем „МАН“ с полуприцепом под управлением 51-летнего водителя», — прокомментировала сайту «Первый областной» заместитель начальника отдела пропаганды БДД УГИБДД по Челябинской области Ирина Аркадьева.

В результате происшествия водителей госпитализировали с телесными повреждениями.

Добавим, по словам очевидцев, автовоз с полуприцепом перевозил шесть подержанных иномарок.