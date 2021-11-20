Автовокзал в Златоусте эвакуирован из-за угрозы взрыва

Подозрительный предмет — черный пакет — изучают бойцы ОМОН

На автовокзале в Златоусте обнаружен подозрительный предмет. В настоящее время посетители эвакуированы, место оцепили спецслужбы, передает с места событий журналист медиахолдинга «Первый областной»



Тревожное сообщение поступило в дежурную часть полиции Златоуста в 18 часов, 20 ноября. На автовокзале обнаружили неизвестный предмет — на лавочке лежал бесхозный черный пакет.





Изучают подозрительный предмет сотрудники ОМОН с собаками. Все посетители и и работники автовокзала эвакуированы. Прибывающих пассажиров высаживают за границами оцепления.

Сотрудники правоохранительных органов держат оцепление, к месту ЧП не подпускают ближе чем на 100 метров. На месте работают МЧС, Скорая помощь и Росгвардия.

«Прибывшие на место сотрудники полиции разобрались в обстоятельствах инцидента и установили, что предмет опасности не представляет», — рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По словам очевидцев, в пакете находились различные соления и банки с вареньем. Видимо, кто-то просто забыл пакет.