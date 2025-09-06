Автоцистерна с аммиаком опрокинулась на трассе М-5 в Челябинской области

Идет утечка опасного вещества

На трассе М-5 «Урал» в Катав-Ивановском округе опрокинулась автоцистерна с аммиаком. Водителей просят у места ДТП не останавливаться — идет утечка опасного вещества, сообщает пресс-служба Упрдор «Южный Урал».

Инцидент произошел на 1650-м километре автодороги. Водитель автоцистерны с аммиаком не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

«Ранен один человек. Идет утечка аммиака, это вещество 4-го класса опасности. Крайне токсично. На месте работают спецслужбы», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что движение в месте ДТП свободное, но при поднятии фуры с опасным грузом будут введены ограничения, возможно, вплоть до полной остановки.

Водителей просят отнестись к этому с пониманием, спланировать маршрут с учетом указанной информации и не останавливаться в месте ДТП.