Хулиганы устроили «авторезню» в Еманжелинске

Подозрение пало на соседние парковки и автосервисы.
Неизвестные хулиганы испортили настроение и машины автовладельцам. Под покровом ночи они пробрались во двор и разрезали колеса. К расследованию инцидента подключилась полиция, но у автовладельцев уже есть подозреваемые.
В Еманжелинске неизвестные хулиганы оставили без средства передвижения целый двор. Припаркованным под окнами автомобилям проткнули шины. При этом жильцы утверждают, что хулиганы использовали не шило, а нож, и разрезали по 2 колеса на каждой машине.
— Утром я вышел на улицу почистить машину от снега, прогреть ее. Увидел, что колеса спущены, но подумал, что это обычное дело, потом подкачаю, и пошел по делам. Тут раздался звонок соседа: он сказал, что у него и у меня пробиты 2 колеса. Мы стали ходить по двору, оказалось, что не одни такие. Настроение, конечно, испорчено,— рассказал сайту «Первый областной» Николай Баранов.
Автовладельцы заметили следы на снегу и предположили, что хулиганы пришли в их двор около 6 утра, однако узнать личность негодяев не удалось. Хозяева машин обратились в полицию, теперь расследованием инцидента займутся специалисты. Жильцы дома, во дворе которого поработали хулиганы, рассказали, что машины страдают не в первый раз. Год назад владельцы соседней парковки нанимали людей, чтобы проколоть колеса и привлечь клиентов. Теперь они, как и ближайшие автосервисы, оказались под подозрением нынешних пострадавших.