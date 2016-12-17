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Хулиганы устроили «авторезню» в Еманжелинске

Хулиганы устроили «авторезню» в Еманжелинске
хулиганы , машины , автовладельцы , двор , колеса
19.12.2016 19:20:08
Хулиганы устроили «авторезню» в Еманжелинске
Хулиганы устроили «авторезню» в Еманжелинске
Хулиганы устроили «авторезню» в Еманжелинске
Хулиганы устроили «авторезню» в Еманжелинске
Хулиганы устроили «авторезню» в Еманжелинске
Хулиганы устроили «авторезню» в Еманжелинске
Хулиганы устроили «авторезню» в Еманжелинске
 
 

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Время новостей от 21.12.2016

Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

Подозрение пало на соседние парковки и автосервисы.

Неизвестные хулиганы испортили настроение и машины автовладельцам. Под покровом ночи они пробрались во двор и разрезали колеса. К расследованию инцидента подключилась полиция, но у автовладельцев уже есть подозреваемые.

В Еманжелинске неизвестные хулиганы оставили без средства передвижения целый двор. Припаркованным под окнами автомобилям проткнули шины. При этом жильцы утверждают, что хулиганы использовали не шило, а нож, и разрезали по 2 колеса на каждой машине.

— Утром я вышел на улицу почистить машину от снега, прогреть ее. Увидел, что колеса спущены, но подумал, что это обычное дело, потом подкачаю, и пошел по делам. Тут раздался звонок соседа: он сказал, что у него и у меня пробиты 2 колеса. Мы стали ходить по двору, оказалось, что не одни такие. Настроение, конечно, испорчено,— рассказал сайту «Первый областной» Николай Баранов.

Автовладельцы заметили следы на снегу и предположили, что хулиганы пришли в их двор около 6 утра, однако узнать личность негодяев не удалось. Хозяева машин обратились в полицию, теперь расследованием инцидента займутся специалисты. Жильцы дома, во дворе которого поработали хулиганы, рассказали, что машины страдают не в первый раз. Год назад владельцы соседней парковки нанимали людей, чтобы проколоть колеса и привлечь клиентов. Теперь они, как и ближайшие автосервисы, оказались под подозрением нынешних пострадавших.

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