Автомобилисты встали в пробку на трассе М-5 на границе Челябинской области и Башкирии

На территории Республики произошло ДТП

Сегодня, 13 августа, на трассе М-5 на границе Челябинской области и Башкирии из-за аварии возникла многокилометровая пробка. Судя по картам, движение затруднено в обе стороны. Как сообщают автомобилисты в паблике «Трасса М-5 Уфа — Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте», ДТП произошло на территории соседнего региона.

«„Вольво“ столкнулся с автомобилем „Газель“, тот улетел в кювет. У „Вольво“ разбита кабина, своим ходом, скорее всего, не уедет. А он занимает целую полосу»,— сообщил пользователь Ден Ли в соцсетях.

Проезжавшие этот участок автомобилисты советуют другим водителям искать пути объезда.



