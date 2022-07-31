Автомобилистка выкинула котенка из окна машины и переехала его в Челябинске

Животное погибло на руках у местной жительницы

Сегодня днем, 31 июля, в Ленинском районе Челябинска девушка выкинула котенка из окна автомобиля, и машина переехала животное. В результате котенок скончался. Об этом журналисту ИА «Первое областное» рассказали очевидцы.

«На остановке „Дом обуви“ примерно в 14:20 девушка выкинула котенка из машины, и ее же машина его переехала. Не знаю, одна она была в автомобиле или с кем-то. Мы его подняли, хотели отвезти в ветеринарную клинику, но котенок умер прямо у меня на руках»,— рассказала Анастасия, которая оказалась на месте ЧП.

По словам девушки, автомобиль сразу же скрылся с места происшествия.

«В полиции обратили внимание на произошедшее. Будут выясняться все обстоятельства и причины произошедшего»,— прокомментировали журналисту Первого областного информагентства в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.