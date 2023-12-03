Автомобилистка выехала на тротуар и сбила двух пешеходов в Челябинске

Судя по камерам, водитель хотела объехать остановившуюся перед пешеходным переходом машину

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Сегодня днем, 3 декабря, в центре Челябинска автомобилистка выехала на тротуар и сбила двух пешеходов. Им потребовалась помощь медиков, сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Авария произошла в 14:36 на пересечении улиц Курчатова и Воровского. По предварительным данным, 31-летняя женщина, управляя автомобилем «Киа», выехала на тротуар и сбила двух пешеходов, которые ждали зеленый сигнал светофора, чтобы перейти дорогу.

В результате пешеходы 33 и 42 лет получили травмы. Прибывшие медики скорой помощи оказали им необходимую помощь. Все обстоятельства аварии выясняются.