Автомобилистка-бесправница сбила двух пенсионерок в Карталинском округе

Одна из женщин погибла

Вечером 26 декабря в селе Еленинка Карталинского округа произошло смертельное ДТП из-за нарушений Правил дорожного движения и водителем, и пешеходами, сообщили в областной Госавтоинспекции.

23-летняя девушка села за руль автомобиля ВАЗ, не имея водительских прав, и сбила двух пенсионерок, которые переходили дорогу в неположенном месте на улице Бердниковой.

В результате 67-летняя пешеход погибла на месте. 65-летнюю женщину доставили в больницу с разными травмами.

Полицейские выяснили, что автомобилистка водительские права никогда не получала. Проводится дальнейшая проверка.