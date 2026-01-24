Автомобилиста из Челябинска будут судить за смертельный наезд на пенсионерку

Мужчина регулярно привлекался к ответственности за превышение скорости

В Челябинске будут судить 28-летнего мужчину, который, находясь за рулем Hyundai Sonata, насмерть сбил пенсионерку. Установлено, что в момент аварии он ехал на высокой скорости и не притормозил перед пешеходным переходом, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

ЧП произошло 1 октября 2025 года на улице Спортивной в микрорайоне Привилегия. 73-летняя женщина переходила дорогу по «зебре», когда на нее наехала иномарка. От полученных травм женщина скончалась на месте.

«Автомобилист двигался со скоростью 87 км/ч. Он имеет стаж вождения с 2020 года и неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости»,— уточнили в прокуратуре.

Мужчину обвинили в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены на рассмотрение в Центральный районный суд.

Ранее в Челябинской области под стражу заключили автомобилиста, по вине которого в ДТП погиб подросток.