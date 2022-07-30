Автомобилист устроил пожар на заправке в Челябинской области

Мужчина получил ожоги

В Еманжелинске Челябинской области мужчина решил покурить на заправке, но устроил пожар. Потушить его ему удалось самостоятельно. Однако южноуралец получил ожоги. Информация об этом появилась 30 июля в социальных сетях.

Инцидент произошел еще в прошлую субботу, 23 июля. Мужчина приехал на заправку, вставил в бак машины пистолет и в какой-то момент достал зажигалку и чиркнул. В тот же миг вспыхнула колонка на заправке и автомобиль.

Мужчина сразу же отогнал машину, вернулся, нашел огнетушитель и потушил пламя. Однако за это время он успел пострадать: мужчина получил ожоги ног. Сейчас он находится в больнице.

Сотрудники автомобильной заправочной станции вызывали на место ЧП полицейских. Этот факт журналисту ИА «Первое областное» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Пожарные на место не выезжали: в пресс-службе ГУ МЧС России по региону ответили, что подобных сообщений им не поступало.