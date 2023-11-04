Автомобилист сбил трех человек на пешеходном переходе в Миассе

Их госпитализировали

В Миассе Челябинской области 73-летний автомобилист сбил на пешеходном переходе трех человек. Их с травмами доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе отдела ГИБДД по Миассу.

Авария произошла 3 ноября в 15:00 на улице Готвальда в районе дома № 1а/2. Водитель автомобиля «Богдан-2110» наехал на пешеходов, которые пересекали дорогу по пешеходному переходу.

В результате аварии пострадавших 40, 38 и 38 лет госпитализировали с травмами.

Все обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка.