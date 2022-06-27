В Челябинске автомобилист наехал на восьмилетнего ребенка, который переходил дорогу в неположенном месте. Прибывшие медики оказали пострадавшему необходимую помощь, сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.
Авария произошла на улице Агалакова в районе дома № 23. Ребенок переходил дорогу неподалеку от пешеходного перехода, когда на него наехал автомобиль ЗАЗ, за рулем которого находился 30-летний мужчина.
«В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил травмы, назначено амбулаторное лечение»,— уточнили в ведомстве.
Все обстоятельства аварии уточняются, проводится проверка.
Сотрудники ГИБДД напоминают горожанам о важности соблюдения правил дорожного движения во избежание неприятных или трагических случаев.