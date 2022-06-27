Автомобилист сбил ребенка рядом с пешеходным переходом в Челябинске

Восьмилетний челябинец переходил дорогу в неположенном месте

В Челябинске автомобилист наехал на восьмилетнего ребенка, который переходил дорогу в неположенном месте. Прибывшие медики оказали пострадавшему необходимую помощь, сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

Авария произошла на улице Агалакова в районе дома № 23. Ребенок переходил дорогу неподалеку от пешеходного перехода, когда на него наехал автомобиль ЗАЗ, за рулем которого находился 30-летний мужчина.

«В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил травмы, назначено амбулаторное лечение»,— уточнили в ведомстве.

Все обстоятельства аварии уточняются, проводится проверка.

Сотрудники ГИБДД напоминают горожанам о важности соблюдения правил дорожного движения во избежание неприятных или трагических случаев.