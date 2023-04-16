Автомобили «ВАЗ» и «Лада Приора» столкнулись лоб в лоб на трассе в Челябинской области

Водителей машин госпитализировали с травмами

Сегодня, 16 апреля, утром на трассе М-5 на территории Усть-Катава Челябинской области столкнулись легковые автомобили «ВАЗ» и «Лада Приора». В результате обоих водителей госпитализировали, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 1622 километре автодороги Москва — Челябинск. По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-2113» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Ладой». Автомобили получили значительные повреждения, водители — серьезные травмы, с которыми их госпитализировали в городскую больницу Усть-Катава.

Из-за аварии на участке трассы вводили реверсивное движение для легковых авто, грузовые машины стояли. На данный момент движение на участке полностью восстановлено.